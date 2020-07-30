Против мужчины возбуждено дело. Показания давать он отказался.

Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР области Владимир Шишков.

По данным источника Znak.com, погибшая и её муж — жители Башкирии . Оттуда они поехали в Сатку к стоматологу лечить зубы четырехлетней дочери, с собой взяли и младшую дочь.

По дороге они между супругами произошла ссора якобы на почве ревности. Тогда в машине мужчина схватил охотничий нож и несколько раз ударил им жену, она выскочила на улицу. Там он догнал её и перерезал горло канцелярским ножом. Полицию вызвали очевидцы. Погибшей женщине было 30 лет. Детей передали её матери.