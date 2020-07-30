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В Челябинской области муж убил жену в машине на глазах у маленьких детей 

Говорит Москва 1 час назад
Против мужчины возбуждено дело. Показания давать он отказался.
Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР области Владимир Шишков.
По данным источника Znak.com, погибшая и её муж — жители Башкирии. Оттуда они поехали в Сатку к стоматологу лечить зубы четырехлетней дочери, с собой взяли и младшую дочь.
По дороге они между супругами произошла ссора якобы на почве ревности. Тогда в машине мужчина схватил охотничий нож и несколько раз ударил им жену, она выскочила на улицу. Там он догнал её и перерезал горло канцелярским ножом. Полицию вызвали очевидцы. Погибшей женщине было 30 лет. Детей передали её матери.
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Происшествия , Видео , Башкортостан , Челябинская Область
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