Шпионский вальс в санатории «Белорусочка»

Задержание 33-х (по другим данным 32-х) бойцов ЧВК в санатории «Белорусочка» под Минском прозвучало, как гром среди тихого и скучного отпускного сезона. Чем несказанно добавило белорусским президентским выборам остроты и пряности

Фото: Телеканал «Беларусь 1» Телеканал «Беларусь 1»

Не то, чтобы сенсация: здесь было перекрытие воды западным посольствам, высылка посла США , аномальные исчезновения генералов — всякое было. Но вот ЧВК «Вагнера», отдыхающего в санатории и давшего себя «спеленать», еще не было. Теперь есть!

Шпионский вальс

Когда информация о задержании граждан России была вброшена через государственное белорусское СМИ «БелТА», информационное поле начало швырять, как утлую лодку на бурных океанских волнах. Сначала полное безразличие, сонные отписки о предвыборных технологиях. Затем СМИ сотрясались от демоничнейшего хохота — «Саша-3%» боится потерять власть и сошел с ума. Но новости сыпались одна за другой, одна другой эпичнее. Стало ясно, что в санатории «Белорусочка» спецслужбы РБ совсем не разыграли перед нами комедию с подсадными ботами из своих же коллег. Были опубликованы фамилии, имена и отчества, с годом рождения. Писатель Захар Прилепин узнал среди задержанных бойцов тех, с кем он служил в ДНР. Становилось очевидно, что белорусская сторона не врет и на территории Минской области и правда были задержаны граждане России.

Не имея ровно никакой официальной информации, которая бы намекала, как это все понимать, частные паблики и анонимные телеграмм-каналы впали в состояние групповой самодеятельности. Ложью и розыгрышем событие больше никто не называл, его приняли за факт и разразились 12-балльной патриотической истерикой на тему предательства Лукашенко, провокации, «ножа в спину» ЧВК-шникам, которые спокойно, как обычно, ехали в командировку в третьи страны, но были вероломно атакованы коллегами союзной страны. Проклятия и громы чередовались молниями и землетрясениями, но понимания происходящему раздуваемая истерика не добавила.

Официальная реакция белорусской стороны должна была последовать, и она последовала на самом высоком уровне. Лукашенко собрал Совет безопасности, и под камеры глава КГБ Белоруссии , генерал-майор Валерий Вакульчик , волнуясь и слегка заикаясь, доложил своему президенту о том, что задержанные действительно граждане России, они и правда сотрудники частной военной компании «Вагнера». На уточняющий и напоминающий об ответственности за слова вопрос главы государства, действительно ли те, о ком доложил генерал принадлежат к ЧВК «Вагнера», ответ был утвердительный. На этом спекуляции закончились, а СМИ и информационные площадки стали переваривать данный сюрприз.

Немного раньше

Хотя, если включить память, никакой это не шок и даже не «чрезвычайное происшествие», как весьма сдержанно квалифицировал инцидент Александр Григорьевич. Кое-кто четко помнит, как 20 марта 2017 года, на украинско-белорусской границе в районе перехода Новые Яриловичи — Новая Гута, на территорию РБ, с территории Украины пытался прорваться «джип с боеприпасами». Соответствующее видео было предоставлено СМИ пограничниками. Развития эта история не получила, но она четко легла в тональность слов Бацьки, сказанных незадолго до инцидента о том, что лично он обеспокоен участившимися случаями попыток ввоза из Украины в Белоруссию оружия и боеприпасов. И надо же — как сказал, так и вышло!

Но, еще раз подчеркнем: та история стала частью истории. Никакого развития. Никаких имен и фамилий. Какова дальнейшая судьба украинского джипа и содержимого его салона неизвестно. Будто ничего и не было. И все об этом инциденте забыли, чтобы сегодня о нем вспомнить. А вспомнив, заметили, что как-то уж слишком прозорливо Бацька порой «вангует» подобные инциденты. Так, что 24 июля президент Белоруссии сказал, оценивая предвыборную ситуацию в своей стране: «На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах». И некоторые белорусские СМИ написали о том, что «в Беларусь прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». И тут задерживают граждан России, бойцов ЧВК легендарного «Вагнера». Какая удивительная прозорливость у белорусского президента, не правда ли?

Важная деталь

Огромное информационное и анонимное поле мессенджера «Telegram», где число подписчиков перевалило за миллион, усиленно нагнетает истерию, что было отдельно упомянуто Лукашенко , у которого отношение к Тг-каналам перешло в разряд личной головной боли. Каналы и правда, нагнетают и дезинформируют. Они держат сторону врагов Лукашенко, открыто поддерживают его соперников на выборах, не гнушаются грязи и откровенной лжи. Не скрывают, что их цель — свержение Лукашенко.

Кто за это платит, не пишут в мессенджер — они держатся в тени. А вот лица, причастные к этой пропаганде, безусловно вредящей Союзному государству и раскалывающему его, по большей части известны. И, увы, большая их часть пишут из России. Именно оттуда приехал участвовать в выборах Сергей Тихановский, с Газпромом связан Бабарико, именно в Москву бежал Цепкало. Как видите, оснований для подозрительности у Александра Лукашенко более, чем достаточно. Другое дело, что Россия большая, Москва — не вся Россия, а у московского Кремля целых двадцать башен. Что автор хочет этим сказать, должно быть предельно ясно. Анонимные каналы совершенно зря манипулятивно сравнивают задержание сотрудников ЧВК («Вагнера» или нет) с вероломным нападением Бацьки на нашу Родину 22 июня 1941 года, ровно в четыре часа утра. Потому что ЧВК расшифровывается, как «частная военная компания», где слово «частная» — ключевое.

Про «Вагнера» и его компанию ходят легенды поистине планетарного масштаба, большая часть из которых относятся к жанру «умопомрачительных» историй. Это ЧВК трепали какие угодно СМИ, в том числе западные, о предполагаемом владельце, который известен каждому уважающему себя конспирологу, как «повар Путина», задавали прямые вопросы самому Владимиру Владимировичу. И он отвечал, подчеркивая, что не интересуется, каким именно бизнесом занимаются некоторые его знакомые. И напоминал о том, что частные военные кампании потому и частные, что не государственные.

ЧВК и санаторий

Так что никакого «22 июня», никакого «ровно в четыре часа». Речь о задержании граждан Российской Федерации на территории Белоруссии. Которые отдыхали в санатории «Белорусочка». Вопрос только, как они попали в Минскую область, если границы между РФ и РБ формально закрыты из-за карантина. Такие подробности не сообщаются, но есть некоторые основания думать, что они прилетели на самолете и ждали рейс в третью страну. Это одна из версий. Остальное, как на ладони. Задержанные никуда не прятались, не пытались рассеяться, потеряться или конспирироваться. Разумеется, все они не были вооружены. Та атрибутика, которая демонстрируется на оперативном видео белорусскими СМИ показывает что угодно, вплоть до листков Корана. Но оружия там нет — в самолет с оружием не пускают.

Прилетев в Минск из России, согласно карантинным правилам они не имели права покидать территорию транзитной зоны. Но они ее покинули, а значит должны были попасть на двухнедельную обсервацию. То, что они оказались не в гостинице, а в санатории — свидетельство в пользу этого предположения. Почему не гостиница, а санаторий «Белорусочка» — неизвестно, никто на этот факт не обратил внимание, о карантине и закрытой границе вообще не вспомнил. А ведь такие правила есть, прибывающих имеют право направить на обсервацию — и направляют.

К примеру, экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков , оценивая факты заметил и задержку, и переселение в санаторий. Первое он предположительно объяснил «внезапной сменой задачи», а второе тем, что «рейс отменили, а жить в гостинице весьма накладно». Слово «накладно» и «гостиница» в рассуждениях Игоря Ивановича объясняется незнанием оперативной обстановки. Цены номеров минских гостиниц и правда кусаются. Однако транзитчики гостиницами давно не пользуются. Для временного пребывания в столице Белоруссии куда более удобны многочисленные хостелы, комнаты которых представляют собой заправские казармы с двухэтажными кроватями. И цены койко-местам там от 20 белорусских, или же 600 российских рублей за ночь — дешевле грибов. И вот тут-то и стоит вспомнить незамеченный никем, в том числе опытным Стрелковым, карантин. В РБ его не объявляли. Но не стоит это проверять лично, пустившись наобум. Все обскуративные меры в отношении иностранцев принимаются. Обязательная обсервация на две недели. Избавить от этого могут только ну очень серьезные документы с белорусской стороны. К примеру ходатайства, гарантирующие важность и необходимость прибытия конкретного лица по просьбе белорусского хозяйствующего субъекта или госоргана, в страну.

В общем, не стоит игнорировать тот факт, что группа мужчин от 24 до 50 лет серьезной наружности, которая не могла не обратить на себя внимания органов при прохождении границы, очутилась в санатории «Белорусочка». А там, по свидетельству обитателей, они держались обособленно, ни с кем не контактируя, появляясь на улице исключительно во время утренней пробежки-гимнастики.

Послевкусие