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Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в РФ
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе ухудшение пожарной обстановки в пяти регионов страны: от Карелии до Красноярского края.

"На территории восточных районов Республики Карелия, юго-восточных районов Мурманской области и Республики Коми, западных районов Ханты-Мансийского автономного округа, восточных районов Красноярского края ученые института прогнозируют превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7-12%", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможны торфяные пожары.
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Происшествия , Пожары , ВНИИ Сигнал , Красноярский Край , Республика Карелия
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