Мощный взрыв в Японии: Раскрыто число пострадавших

При взрыве в ресторане в городе Корияма в японской префектуре Фукусима один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщает телеканал NHK. Как отмечается, из-за сильного взрыва полностью разрушилось небольшое здание в городе Корияма. У ресторана сорвало крышу, а от стен остался только железный остов.

Фото: ТАСС ТАСС

Спасатели нашли под завалами внутри здания одного погибшего, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в критическом состоянии.

СМИ пишут, что пожарные не сразу смогли определить, что находилось в здании, так как оно оказалось полностью разрушено. От взрывной волны пострадали и соседние здания.