Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Взрыв газа в ресторане Фукусимы: один человек погиб, 17 пострадали.

Мир24иещё 16
50 минут назад
Комментарии9
При взрыве в ресторане в городе Корияма в японской префектуре Фукусима один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщает телеканал NHK. Как отмечается, из-за сильного взрыва полностью разрушилось небольшое здание в городе Корияма. У ресторана сорвало крышу, а от стен остался только железный остов.
Мощный взрыв в Японии: Раскрыто число пострадавших
Фото: ТАССТАСС
Спасатели нашли под завалами внутри здания одного погибшего, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в критическом состоянии.
СМИ пишут, что пожарные не сразу смогли определить, что находилось в здании, так как оно оказалось полностью разрушено. От взрывной волны пострадали и соседние здания.
Мясной ресторан японской кухни не работал из-за коронавируса с апреля. За это время владельцы хотели сделать ремонт. Ресторан должен быть возобновить работу в пятницу. По данным спасателей, в здании находились шесть баллонов с пропаном, на трех из них оказались сломаны краны, это стало причиной утечки.
Комментарии9
Происшествия,Азия,Африка,Корияма
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress