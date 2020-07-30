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При взрыве газа в японской префектуре Фукусима пострадали 10 человек 

ИА Regnum и ещё 2 19 минут назад
Мощный взрыв в Японии: Раскрыто число пострадавших
Фото: ТАСС
В японской префектуре Фукусима 30 июля произошёл взрыв газа. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным телеканала, инцидент произошёл в городе Корияма, где спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту взрыва в связи с вероятной утечкой газа. О силе взрыва, произошедшего в жилых кварталах, можно судить по тому, что в окрестных домах выбило стёкла взрывной волной.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали не менее десяти человек.
Как сообщало ИА REGNUM, одно из хранилищ природного газа на заводе в американском городе Монт Белвье (штат Техас) взорвалось 29 июля по неизвестной причине. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) принадлежит компании Lone Star и расположен к востоку от столицы штата, города Хьюстон.
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Происшествия , Азия , Корияма
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