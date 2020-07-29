Сын Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества. Об этом он рассказал в Facebook.

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"В этом году я впервые в жизни подал заявление о преступлении в полицию, — написал Дмитрий. — В нем я требую возбудить уголовное дело в отношении своей собственной матери, Ольги Романовой, директора фонда "Русь Сидящая" и своей единоутробной сестры Анны Ивановой по статьям о мошенничестве с недвижимостью и хищении имущества".

Как рассказал Дмитрий, около четырех лет назад он женился и уехал за границу, разрешив сводной сестре Анне Ивановой пожить в своей однокомнатной квартире и выписав на мать генеральную доверенность. Однако через несколько лет, приехав в Россию, Романов узнал, что его мать продала квартиру сестре за сумму ниже кадастровой стоимости, равно как и его долю в семейной квартире, воспользовавшись выданным ей документом. Выяснилось это через три года после сделки купли-продажи, когда оспорить ее было уже нельзя.

Дмитрий Романов уверен, что от его имени совершались и другие сделки — в своем посте он рассказал, что сумел отследить лишь два договора, заключенных по гендоверенности. "Я не знаю, какие юридические, финансовые и вообще действия совершал на протяжении трех лет. Вернее, совершала Романова от моего имени", — пишет он. Дмитрий сообщил, что по числу договоров подал судебные иски — первые слушания начинаются 30 июля.