ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге 

Ранее ФСБ сообщила, что в Петербурге задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ*, планировавшие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов . Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.

На видео показано, как одного из исламистов задержали на улице — это сделали двое оперативников, шедших ему навстречу под видом обычных прохожих. Еще четверых взяли в помещении. *Террористическая организация, запрещенная в России