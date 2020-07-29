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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Санкт-Петербурге пятерых сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), планировавших убийства силовиков.
Ранее ФСБ сообщила, что в Петербурге задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ*, планировавшие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.
На видео показано, как одного из исламистов задержали на улице — это сделали двое оперативников, шедших ему навстречу под видом обычных прохожих. Еще четверых взяли в помещении. *Террористическая организация, запрещенная в России
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Происшествия , Видео , ФСБ , Исламское государство , МВД , Санкт-Петербург
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