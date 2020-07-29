Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добровинский показал бумагу с признанием Ефремовым вины 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Добровинский показал бумагу с признанием Ефремовым вины
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела — бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, фрагмент присутствует в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Видеоролик, на котором адвокат потерпевшей стороны показывает бумагу с признанием Ефремовым вины, опубликовала телеведущая Скабеева в своем Telegram-канале.

«Сам виноват. Увы!» — описал сам Ефремов причину смертельного ДТП через час после трагедии.

Ранее адвокат Эльман Пашаев подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.
Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.
Он заявил в суде, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.
В свою очередь родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду ФСБ задержала готовивших убийства военнослужащих сторонников ИГ ФСБ задержала готовивших убийства военнослужащих сторонников ИГ
Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка с отрубленной рукой выходит замуж
Россиянка с отрубленной рукой выходит замуж
Пять признаков того, что человек проживет долго
Пять признаков того, что человек проживет долго
Секретная миссия старого МиГа
Секретная миссия старого МиГа
Белоруссию превращают в Украину
Белоруссию превращают в Украину
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
01:06
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
В мире
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
00:36
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение