Добровинский показал бумагу с признанием Ефремовым вины 

Видеоролик, на котором адвокат потерпевшей стороны показывает бумагу с признанием Ефремовым вины, опубликовала телеведущая Скабеева в своем Telegram-канале.

«Сам виноват. Увы!» — описал сам Ефремов причину смертельного ДТП через час после трагедии.

Ранее адвокат Эльман Пашаев подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

В свою очередь родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.