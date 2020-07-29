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На парковке элитного ЖК в Москве высадили коноплю 

Мослента и ещё 1 1 час назад
На парковке элитного ЖК в Москве высадили коноплю
Фото: РИА Новости
Растение в горшках обнаружили полицейские в процессе обхода района, сообщает Telegram-канал Mash.
Участковые заметили коноплю на улице Серпуховский Вал, в ЖК «Донской Олимп». Была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла растение. Сейчас полиция ищет тех, кто высадил коноплю.
В июне появилась видеозапись того, как сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за мужчиной, пытавшимся спрятать наркотики в Гольяновском сквере. На кадрах видно, как отряд полиции на машине пытается догнать бегуна, наезжая на газон и кусты парка. Затем сотрудники МВД выбегают из машины и бросаются за нарушителем.
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Происшествия , МВД , Москва
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