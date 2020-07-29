На парковке элитного ЖК в Москве высадили коноплю 

Растение в горшках обнаружили полицейские в процессе обхода района, сообщает Telegram-канал Mash.

Участковые заметили коноплю на улице Серпуховский Вал, в ЖК «Донской Олимп». Была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла растение. Сейчас полиция ищет тех, кто высадил коноплю.