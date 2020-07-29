Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа 

Lenta.ru 2 часа назад
Семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа
Фото: РИА Новости
В Уфе семью с двумя детьми выгнали из квартиры с помощью неизвестного химического вещества — предположительно, слезоточивого газа. Люди, назвавшие себя новыми собственниками жилья, ворвались внутрь и распылили из баллонов едкий состав, после вдыхания которого жильцы начали задыхаться. Об этом сообщает ProUfa.ru.
По данным портала, семья ранее купила квартиру в ипотеку и в определенный момент, столкнувшись с финансовыми трудностями, перестала выплачивать кредит. Российский банк подал на ипотечников в суд, решив изъять квартиру для последующей реализации с торгов. Договориться с кредитором мирным путем не удалось. В июле стало известно, что квартира продана, и прежние жильцы должны выселиться.
«Мы попали в какой-то сюрреалистический фильм. Этот круговорот, который мы никак не можем решить даже с учетом того, что готовы были отдать все, — рассказала изданию Анастасия, бывшая совладелица жилья. — Наша квартира стоила 3,7 миллиона рублей. По грубым подсчетам, мы на нее потратили 2,3 миллиона. А остались должны еще свыше 3 миллионов. Если мы их сейчас выплатим, получится 5,4 миллиона. Но даже в таком случае мы готовы платить дальше, чтобы за нами осталось единственное жилье, в котором прописаны дети. Они ходят в школу. Куда теперь нам податься, мы не знаем».
27 июля в квартиру пришли люди в бронежилетах. Они взломали замки, распылили неизвестное вещество, вынудив родителей с детьми покинуть жилье босиком. Вещи семьи остались внутри. У детей впоследствии зафиксировали ожоги глаз и лица.
Ранее сообщалось, что с начала 2020-го в России резко увеличилось количество проблемных ипотечных кредитов под залог новых квартир. В целом по стране заемщики, ранее оформившие ипотеку на строящееся жилье, прекратили оплачивать каждый 252 кредит, тогда как на начало года не обслуживался каждый 262 кредит.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Последние новости
В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка с отрубленной рукой выходит замуж
Россиянка с отрубленной рукой выходит замуж
Пять признаков того, что человек проживет долго
Пять признаков того, что человек проживет долго
Секретная миссия старого МиГа
Секретная миссия старого МиГа
Белоруссию превращают в Украину
Белоруссию превращают в Украину
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
01:06
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
В мире
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
00:36
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение