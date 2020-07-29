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На Украине пьяный водитель заставил полицейских наблюдать его секс с пассажиркой 

Свободная пресса 50 минут назад
Водитель занялся сексом с пассажиркой перед полицейскими
Фото: РИА Новости
В городе Кременчуг Полтавской области правоохранители остановили автомобиль, водитель которого подозревался в вождении в нетрезвом виде. Вместо предъявления документов нарушитель заблокировал машину и занялся сексом со своей пассажиркой.
Полицейские были вынуждены наблюдать всё происходящее в машине под громкую музыку, которую включил водитель, игнорировавший их устные требования и настойчивые постукивания по лобовому стеклу.
Соответствующее видео опубликовано рядом местных изданий.
Официальные представители службы дорожной полиции Полтавской области курьёзное происшествие пока не комментируют.
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Происшествия , ГИБДД , Кременчуг
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