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Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* 

Вечерняя Москва и ещё 19 50 минут назад
Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ*
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ России задержали сторонников «Исламского государства» (ИГ)*, которые готовили убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, после совершения преступлений задержанные собирались выехать на территорию ближневосточного региона.
Также сотрудники ведомства проверяют их причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических группировок, сообщает ТАСС.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года
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Происшествия , Ближний Восток , Криминал , ФСБ , Исламское государство , МВД , ИТАР-ТАСС
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