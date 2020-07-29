Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* 

Сотрудники ФСБ России задержали сторонников «Исламского государства» (ИГ)*, которые готовили убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, после совершения преступлений задержанные собирались выехать на территорию ближневосточного региона.
Также сотрудники ведомства проверяют их причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических группировок, сообщает ТАСС.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года