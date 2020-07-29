Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* 

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По данным ФСБ, после совершения преступлений задержанные собирались выехать на территорию ближневосточного региона.

Также сотрудники ведомства проверяют их причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических группировок, сообщает ТАСС.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года