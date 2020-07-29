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Сына известного писателя нашли мертвым в Москве 

Мослента 26 минут назад
Сына известного писателя нашли мертвым в Москве
Фото: Мослента
Сына известного русского писателя и литературоведа Юрия Лощица нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным газеты, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одной из квартир по улице Рудневка находится тело 58-летнего мужчины. Прибывшие на место силовики установили личность умершего — им оказался Максим Юрьевич Лощиц.
По предварительному заключению медиков, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полиция начала проверку.
Отец умершего, Юрий Лощиц, родился 21 декабря 1938 года в Одесской области. Является редактором серии художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей» и автором нескольких романов и повестей. Бывал с журналистскими командировками в Афганистане в 1988 году и Югославии во время военных конфликтов 1990-х годов. Лауреат ряда литературных премий.
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Происшествия , Москва
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