Сына известного писателя нашли мертвым в Москве 

Сына известного русского писателя и литературоведа Юрия Лощица нашли мертвым в Москве . Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одной из квартир по улице Рудневка находится тело 58-летнего мужчины. Прибывшие на место силовики установили личность умершего — им оказался Максим Юрьевич Лощиц.

По предварительному заключению медиков, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полиция начала проверку.

Отец умершего, Юрий Лощиц, родился 21 декабря 1938 года в Одесской области. Является редактором серии художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей» и автором нескольких романов и повестей. Бывал с журналистскими командировками в Афганистане в 1988 году и Югославии во время военных конфликтов 1990-х годов. Лауреат ряда литературных премий.