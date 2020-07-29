Сына экспремьер-министра Дагестана заподозрили в убийстве

Сын бывшего премьер-министра республики Дагестан Муртузали Меджидов задержан по подозрению в убийстве, сообщает Telegram-канал 112. СМИ полагают, что дело касается гибели подруги молодого человека, которая выпала из окна здания МГИМО

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в апреле 2018 года.

Отмечалось, что 21-летнюю Томирис Байсафу обнаружили лежащей под окнами одного из корпусов МГИМО с многочисленными травмами. Позже девушка скончалась в больнице. Изначально по делу подозреваемым проходил её молодой человек Муртузали Меджидов, с которым, по показаниям очевидцев, погибшая ссорилась в аудитории за несколько минут до инцидента. В результате доказательств вины студента найдено не было, а следователи завели дело по статье «доведение до самоубийства».

Накануне Меджидов был задержан полицейскими. Журналисты подчеркивают, что молодой человек проходит по делу об убийстве. В ближайшее время правоохранители планируют выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Муртузали Меджидов — сын бывшего главы правительства республики Дагестан Мухтара Меджидова, который занимал высокий пост с января по июль в 2013 году.