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Катер с десятью пассажирами перевернулся в Анапе 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Катер с туристами перевернулся в Анапе
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
Происшествие произошло 7 июля в Черном море в районе причала Анапы.

"На катере "Касатка-1" оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, связанные с перевозкой 10 пассажиров, в том числе четырех малолетних детей", — заявила Марковская.

Так, в 500 метрах от берега катер на большой скорости опрокинулся на волнах. Все пассажиры оказались за бортом. Никто из них не пострадал.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Анапа
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