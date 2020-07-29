Адвокат Ефремова подтвердил отказ от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

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"Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде", - сказал он.

Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский , в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.

В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14:15 мск 30 июля.

Пашаев заявил, что прибудет на заседание по делу своего подзащитного 30 июля.

"Я уже в аэропорту и готовлюсь к вылету в Москву, а завтра обязательно прибуду на заседание по делу Ефремова", - сказал он.