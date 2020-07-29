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Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

ТАСС
2 часа назад
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Адвокат Ефремова подтвердил отказ от признания вины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде", - сказал он.
Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.
В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14:15 мск 30 июля.
Пашаев заявил, что прибудет на заседание по делу своего подзащитного 30 июля.
"Я уже в аэропорту и готовлюсь к вылету в Москву, а завтра обязательно прибуду на заседание по делу Ефремова", - сказал он.
Ранее Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа. Как заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский, Ефремову могут назначить другого защитника, если его адвокаты будут постоянно просить о переносе заседаний из-за неявки.
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Происшествия,Александр Добровинский,Михаил Ефремов,ИТАР-ТАСС
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