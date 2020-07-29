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Рухнувший на улицу города самолет попал на видео 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В Бразилии рухнул легкомоторный самолет. Авария произошла в городе Гуабируба, штат Санта-Катарина, во время демонстрационного полета для покупателя летательного аппарата и попала на камеру.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал двигатель, который остановился после того, как самолет набрал высоту более 300 метров. В результате легкомоторное воздушное судно во время аварийной посадки задело электрические провода и упало на дорогу. Находившиеся на борту самолета пилот и 33-летний покупатель остались живы и смогли самостоятельно выбраться из него. Они были госпитализированы с различными травмами.
Происшествия , Видео , В мире , Бразилия
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