Рухнувший на улицу города самолет попал на видео 

Бразилии рухнул легкомоторный самолет. Авария произошла в городе Гуабируба, штат Санта-Катарина, во время демонстрационного полета для покупателя летательного аппарата и попала на камеру.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал двигатель, который остановился после того, как самолет набрал высоту более 300 метров. В результате легкомоторное воздушное судно во время аварийной посадки задело электрические провода и упало на дорогу. Находившиеся на борту самолета пилот и 33-летний покупатель остались живы и смогли самостоятельно выбраться из него. Они были госпитализированы с различными травмами.