Слушание по делу об аварии со смертельным исходом, зачинщиком которой стал актер Михаил Ефремов , проходило в среду, 29 июля, в Пресненском суде Москвы . К зданию суда приехали фанаты артиста, чтобы его поддержать, пишет издание "ПолитЭксперт".

Одна из больших поклонниц Ефремова пришла в футболке с его изображением и заявила, что дело артиста является "грандиозной подставой". Кроме того, она принялась утверждать, что Ефремову якобы подсыпали наркотики и снотворное, чтобы "выставить" его виновником ДТП. Также поклонница заявила, что самого артиста, не было в машине в момент аварии — вместо него, по убеждению фанатки, в авто находился каскадер.