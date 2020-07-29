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Фанатка Ефремова заявила, что смертельное ДТП вместо него устроил каскадер 

Слово и Дело 16 минут назад
Слушание по делу об аварии со смертельным исходом, зачинщиком которой стал актер Михаил Ефремов, проходило в среду, 29 июля, в Пресненском суде Москвы. К зданию суда приехали фанаты артиста, чтобы его поддержать, пишет издание "ПолитЭксперт".
Одна из больших поклонниц Ефремова пришла в футболке с его изображением и заявила, что дело артиста является "грандиозной подставой". Кроме того, она принялась утверждать, что Ефремову якобы подсыпали наркотики и снотворное, чтобы "выставить" его виновником ДТП. Также поклонница заявила, что самого артиста, не было в машине в момент аварии — вместо него, по убеждению фанатки, в авто находился каскадер.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Москва
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