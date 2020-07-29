Российский контрактник выпал из движущегося поезда

Военнослужащий-контрактник Западного военного округа (ЗВО) выпал из движущегося поезда и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина выпал из поезда 28 июля, когда состав проезжал перегон Екатериновка — Салтыковка в Саратовской области. В ЗВО заявили, что россиянин нарушил требования безопасности, выпал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что погибший служил в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области. Комиссия штаба ЗВО и правоохранительные органы проводят проверку.

В мае сообщалось, что российский солдат-контрактник, служивший в Луге Ленинградской области, совершил самоубийство, когда ушел в отпуск. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что начали проверку, причина произошедшего неизвестна.