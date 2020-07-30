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Депутата-единоросса задержали в Петербурге за взятку 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Депутата-единоросса задержали за взятку
Фото: News.ru
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали депутата местного заксобрания от Единой России Романа Коваля. Политика обвиняют в получении взятки.
Силовики взяли его при совершении противоправных действий, передаёт Znak.com со ссылкой на источник. Предположительно, за деньги он планировал оказать помощь в выведении средств через депутатскую поправку к бюджету города (каждый год парламентарий может в закрытом режиме предложить поправки к городскому бюджету).
Помощник политика рассказал журналистам, что он не может связаться с начальником. Аналогичные проблемы испытывают близкие предполагаемого преступника.
Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов подтвердил факт задержания.

О причинах задержания пока не могу ничего сказать, в детали не вникал, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Евгений Суриков , Сергей Перминов , Роман Коваль , ФСБ , Единая Россия , Санкт-Петербург
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