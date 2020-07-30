Депутата-единоросса задержали за взятку

Силовики взяли его при совершении противоправных действий, передаёт Znak.com со ссылкой на источник. Предположительно, за деньги он планировал оказать помощь в выведении средств через депутатскую поправку к бюджету города (каждый год парламентарий может в закрытом режиме предложить поправки к городскому бюджету).

Помощник политика рассказал журналистам, что он не может связаться с начальником. Аналогичные проблемы испытывают близкие предполагаемого преступника.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов подтвердил факт задержания.

О причинах задержания пока не могу ничего сказать, в детали не вникал, — сказал он.