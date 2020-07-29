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Адвокат сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым примет любой приговор суда 

ТАСС 1 час назад
Адвокат Захарова назвал приговор для Ефремова
Фото: ТАСС
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, примет любой приговор суда в отношении артиста. Об этом сообщил журналистам представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Мы решили, что согласимся с оценкой прокурора и примем приговор суда по наказанию", — сказал он.

Добровинский представляет трех потерпевших по делу — вдовы, брата и старшего сына Захарова.

"Мы подготовили гражданские иски от трех потерпевших. Сумма будет обсуждаться", — сказал адвокат.

Также по делу потерпевшим признан младший сын Захарова. Его адвокат Сергей Аверцев сообщил ТАСС, что они также определят сумму исковых требований в ближайшее время. При этом он утверждает, что на его доверителя по непонятным причинам до сих пор оказывается давление со стороны адвокатов Ефремова.
Суд в среду перенес предварительное слушание по делу артиста на 30 июля. Дело Ефремова насчитывает пять томов. Как уточнил Добровинский, только на просмотр приложенных к делу видеозаписей уходит семь часов.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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