Михаила Ефремова увезли в суд 

Михаила Ефремова , обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание, передает телеканал Москва 24.

Актер вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава. На нем была маска и кепка. С журналистами он общаться не стал.

Судебное заседание назначено на 11:00 мск.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.