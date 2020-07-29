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Михаила Ефремова увезли в суд 

Москва24 1 час назад
Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание, передает телеканал Москва 24.
Актер вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава. На нем была маска и кепка. С журналистами он общаться не стал.
Судебное заседание назначено на 11:00 мск.
Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.
Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , ГИБДД , Москва
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