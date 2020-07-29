Сел в машину и умер: подробности расстрела росгвардейца

Злоумышленники, расстрелявшие автомобиль сотрудника Росгвардии Ингушетии , забрали табельное оружие погибшего, сообщает ТАСС. Правоохранители полагают, что преступление совершили люди, связанные с экстремистами.

29 июля, как сообщал «Рамблер», в Сунженском районе Ингушетии неподалеку от трассы Р-217 «Кавказ» был обнаружен легковой автомобиль с телом мертвого сотрудник Росгвардии в салоне. Прибывшие на место происшествия правоохранители пришли к выводу, что мужчина погиб в результате обстрела машины.

Позже источник ТАСС в силовых структурах пояснил, что предполагаемых злоумышленников трое. Предполагается, что они забрали из автомобиля погибшего табельное оружие — пистолет. Следователи, по словам собеседника журналистов, склоняются к версии, что преступники «связаны с экстремистами».