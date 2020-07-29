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Террористы расстреляли росгвардейца и забрали его оружие 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Сел в машину и умер: подробности расстрела росгвардейца
Фото: РИА Новости
Злоумышленники, расстрелявшие автомобиль сотрудника Росгвардии в Ингушетии, забрали табельное оружие погибшего, сообщает ТАСС. Правоохранители полагают, что преступление совершили люди, связанные с экстремистами.
29 июля, как сообщал «Рамблер», в Сунженском районе Ингушетии неподалеку от трассы Р-217 «Кавказ» был обнаружен легковой автомобиль с телом мертвого сотрудник Росгвардии в салоне. Прибывшие на место происшествия правоохранители пришли к выводу, что мужчина погиб в результате обстрела машины.
Позже источник ТАСС в силовых структурах пояснил, что предполагаемых злоумышленников трое. Предполагается, что они забрали из автомобиля погибшего табельное оружие — пистолет. Следователи, по словам собеседника журналистов, склоняются к версии, что преступники «связаны с экстремистами».
27 июля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Контрразведчики задержали «члена террористической организации», который планировал совершить преступление в одном из мест массового скопления людей. При попытке задержания подозреваемый начал отстреливаться и был убит в районе заброшенных гаражей в Химках.
Комментарии 1
Происшествия , Статьи , Росгвардия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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