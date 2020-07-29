Школьники избили сверстницу и сняли это на видео

Подростки избили сверстницу в Свердловской области. Об этом сообщает Lifedd.
Некоторое время назад житель города Красноуральска нашел в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой местные подростки избивают сверстницу, и прислал ее Lifedd. Вчера издание обнародовало ролик. На нем примерно 12-летние девочка и мальчик бьют сверстницу руками, ногами и деревянной палкой, в том числе по голове.
«Что ты ревешь-то?! За слова отвечать надо! Мы тебя сейчас на первом тополе подвешаем!» — произносят они при этом, активно прибегая к нецензурной брани.
Читатель, приславший Lifedd это видео, задался вопросом, откуда в детях столько жестокости, и призвал распространить ролик как можно шире, чтобы родители детей, избивших девочку, были за это наказаны. В свою очередь, в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Свердловской области сообщили изданию, что не осведомлены об этом инциденте.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Саратовской области рассказали, что трое жителей Новоузенского района пытались продать в рабство, изнасиловали и убили друга, которого заподозрили в краже смартфона одного из них.