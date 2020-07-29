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Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео 

Lenta.ru 29 минут назад
Школьники избили сверстницу и сняли это на видео
Фото: Pixabay.com
В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что четверо подростков — два мальчика и две девочки — напали на 13-летнюю школьницу. Конфликт разгорелся после того, как потерпевшая грубо выразилась в адрес одной из нападающих в социальной сети. Последняя со своими друзьями решила наказать обидчицу.
Свои действия подростки снимали на видео, а затем распространили в сети. Отмечается, что на записи школьники по очереди бьют сверстницу руками и ногами, а также таскают за волосы.
При этом в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что потерпевшая не получила существенных травм. В госпитализации она не нуждалась.
Сотрудники правоохранительных органов пригласили всех участников инцидента вместе с родителями на воспитательные беседы. На родителей были оформлены административные протоколы за ненадлежащее поведение школьников. Подростков поставили на учет.
В июне сообщалось, что российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару. Потасовка произошла в Санкт-Петербурге. Уличные музыканты вышли к станции метро «Рыбацкое», чтобы спеть несколько песен. Проходящие мимо подростки раскритиковали стиль их исполнения и начали оскорблять музыкантов, в результате чего завязалась драка.
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Происшествия , МВД , РИА Ura.ru , Красноуральск , Свердловская Область
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