В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что четверо подростков — два мальчика и две девочки — напали на 13-летнюю школьницу. Конфликт разгорелся после того, как потерпевшая грубо выразилась в адрес одной из нападающих в социальной сети. Последняя со своими друзьями решила наказать обидчицу.

Свои действия подростки снимали на видео, а затем распространили в сети. Отмечается, что на записи школьники по очереди бьют сверстницу руками и ногами, а также таскают за волосы.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что потерпевшая не получила существенных травм. В госпитализации она не нуждалась.

Сотрудники правоохранительных органов пригласили всех участников инцидента вместе с родителями на воспитательные беседы. На родителей были оформлены административные протоколы за ненадлежащее поведение школьников. Подростков поставили на учет.

В июне сообщалось, что российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару. Потасовка произошла в Санкт-Петербурге. Уличные музыканты вышли к станции метро «Рыбацкое», чтобы спеть несколько песен. Проходящие мимо подростки раскритиковали стиль их исполнения и начали оскорблять музыкантов, в результате чего завязалась драка.