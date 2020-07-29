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Школьница осквернила памятник и попала на видео 

Вадим Дроздов 15 минут назад
11-летняя школьница Лера Черных из поселка Белоярский Свердловской области получает угрозы за свою фотосессию с памятником герою Великой отечественной войны Николаю Попову. Девочка залезла на бюст ветерана, сидела у него на голове, а потом показала ему средний палец. Местные жители возмущены произошедшим. "Сегодня она захотела палец показать, на голову сесть монументу, а завтра она убить кого-то захочет. Я думаю, что она должна учиться в отдельной школе, а не с нормальными ребятами", — объяснил свое недовольство один из жителей поселка Иван Маюров. Спустя некоторое время Лера выложила видео с извинениями за содеянное.
Происшествия , Видео , Белоярский , Свердловская Область
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