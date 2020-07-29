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Прикуривший в храме подросток попал на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В городе Чита подросток записал в храме видео, на котором он прикуривает сигарету от одной из свечей. После этого он записал второе видео — с извинениями. Школьнику начали поступать угрозы от верующих и, чтобы сгладить сложившуюся ситуацию, парень решил извиниться. Он рассказал, что снял это видео не ради лайков и хайпа, а "просто для себя, по своей глупости и тупости". Парень также признался, что не знал, что за такой поступок может последовать статья. За "оскорбление чувств верующих" можно и сесть и получить огромный штраф. "Просто тупой по ходу я", — резюмировал юноша.
Происшествия , Видео , Чита
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