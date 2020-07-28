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В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru 28 минут назад
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.
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