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Раскрыты подробности убийства сотрудника Росгвардии 

Вероника Полынина и ещё 9 16 минут назад
Раскрыты подробности убийства сотрудника Росгвардии
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности убийства сотрудника Росгвардии Микаила Алиева в Ингушетии.
Как выяснил «Пятый канал», у старшего лейтенанта был выходной день. Он стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое неизвестных. Между ними завязался конфликт, в ходе которого Алиева обстреляли из автоматического оружия.
В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии
Сотрудники полиции не нашли в кобуре Алиева личного оружия. По одним данным, оружие похитили стрелявшие. По другим — у сотрудника Росгвардии не было с собой оружия.
Как сообщал «Рамблер», свидетельницей убийства стала девушка Алиева. Она не пострадала и в настоящее время дает показания в полиции.
Происшествия , Росгвардия , Республика Ингушетия
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