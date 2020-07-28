Раскрыты подробности убийства сотрудника Росгвардии 

Стали известны подробности убийства сотрудника Росгвардии Микаила Алиева в Ингушетии

Как выяснил «Пятый канал», у старшего лейтенанта был выходной день. Он стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое неизвестных. Между ними завязался конфликт, в ходе которого Алиева обстреляли из автоматического оружия.

Сотрудники полиции не нашли в кобуре Алиева личного оружия. По одним данным, оружие похитили стрелявшие. По другим — у сотрудника Росгвардии не было с собой оружия.

Как сообщал «Рамблер», свидетельницей убийства стала девушка Алиева. Она не пострадала и в настоящее время дает показания в полиции.