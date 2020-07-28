Суд приступил к рассмотрению дела сестер Хачатурян 

Младшую из сестер Хачатурян, Марию, встретили у здания Бутырского суда криками «Свободу!». Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Подъем».
Девушку вывели из здания суда на перерыв, за ней устремилась толпа, скандирующая «Свободу!».
Как сообщал «Рамблер», во вторник Бутырский суд приступил к рассмотрению дела в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии. На момент убийства отца она была несовершеннолетней, позже экспертиза установила, что Мария находилась в невменяемом состоянии. Суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера.
Дело Ангелины и Крестины Хачатурян будет рассматриваться в Мосгорсуде. Им вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору, наказание по этой статье составляет от 8 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца. В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции.