Суд приступил к рассмотрению дела сестер Хачатурян 

Младшую из сестер Хачатурян, Марию, встретили у здания Бутырского суда криками «Свободу!». Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Подъем».

Девушку вывели из здания суда на перерыв, за ней устремилась толпа, скандирующая «Свободу!».

Как сообщал «Рамблер», во вторник Бутырский суд приступил к рассмотрению дела в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии. На момент убийства отца она была несовершеннолетней, позже экспертиза установила, что Мария находилась в невменяемом состоянии. Суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера.

Дело Ангелины и Крестины Хачатурян будет рассматриваться в Мосгорсуде . Им вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору, наказание по этой статье составляет от 8 до 20 лет лишения свободы.