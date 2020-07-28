Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17 

Летом 2014 года Россия планировала перебросить в Донбасс еще как минимум один зенитно-ракетный комплекс «Бук», утверждает авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку, запись разговора опубликована в Youtube.
По словам Лукашевича, от переброски второй установки отказались из-за отсутствия у представителей самопровозглашенных республик грузовика для перевозки.
«Пытались перебросить два "Бука", но там же как — наши воинские части, автобат, доставляют технику до границы, она переходила "зеленку" своим ходом, на гусеницах, а дальше нужно было ставить на другой трак. Получилось, что у сепаратистов нашелся известный трак с тягачом, белой кабиной Volvo, который они там умыкнули у местного бизнесмена. То есть не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка», — утверждает Лукашевич.
Он также заявил, что крушение «Боинга» MH17 и гибель 298 человек на его борту «спасли Украину от масштабной интервенции».
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.