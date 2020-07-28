Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17 

«Пытались перебросить два "Бука", но там же как — наши воинские части, автобат, доставляют технику до границы, она переходила "зеленку" своим ходом, на гусеницах, а дальше нужно было ставить на другой трак. Получилось, что у сепаратистов нашелся известный трак с тягачом, белой кабиной Volvo, который они там умыкнули у местного бизнесмена. То есть не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка», — утверждает Лукашевич.