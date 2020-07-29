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В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
В российском зоопарке массово погибли птицы
Фото: газета.ру
В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря зоосада Екатерину Михайлову.
Она рассказала, что утром 28 июля мертвых птиц обнаружили на малых прудах, где обычно находятся утиные и гусеобразные.
22 июля в том же зоопарке погибли три балтийских тюленя и медведь барибал. По предварительным данным, причиной мог стать введенный животным препарат для дегельминтизации.
Калининградский зоопарк основан в 1896 году. Вместе с зоосадами Москвы и Санкт-Петербурга составляет тройку исторических зоопарков России.
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Происшествия , Калининград
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