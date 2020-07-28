В Москве обокрали внука экс-губернатора Хабаровского края 

Ограбление произошло в ресторане «Якитория» на Осеннем бульваре в Москве . Игорь Ишаев заказал еду и вышел в туалет, оставив мобильный телефон iPhone 11 Pro Max на столе. Когда он вернулся, телефона уже не было. Молодой человек обратился с заявлением в полицию.

Полицейским удалось вычислить вора, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. После задержания грабитель, 21-летний местный житель, признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщал «Рамблер, в июне Игорь Ишаев был задержан за пьяное ДТП в Москве. Находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, Ишаев врезался в два других автомобиля. Нарушителю присудили административный арест 12 суток и лишили водительских прав.