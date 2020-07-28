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В Москве обокрали внука экс-губернатора Хабаровского края 

Вероника Полынина 43 минуты назад
В Москве обокрали внука экс-губернатора Хабаровского края
Фото: РИА Новости
У внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря украли мобильный телефон, сообщает телеграм-канал 112.
Ограбление произошло в ресторане «Якитория» на Осеннем бульваре в Москве. Игорь Ишаев заказал еду и вышел в туалет, оставив мобильный телефон iPhone 11 Pro Max на столе. Когда он вернулся, телефона уже не было. Молодой человек обратился с заявлением в полицию.
Полицейским удалось вычислить вора, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. После задержания грабитель, 21-летний местный житель, признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Как сообщал «Рамблер, в июне Игорь Ишаев был задержан за пьяное ДТП в Москве. Находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, Ишаев врезался в два других автомобиля. Нарушителю присудили административный арест 12 суток и лишили водительских прав.
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Происшествия , Виктор Ишаев , Игорь Ишаев , Москва , Хабаровский Край
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