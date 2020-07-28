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Дела сестер Хачатурян решено не объединять 

Газета.Ru и ещё 5 21 минуту назад
Бутырский суд Москвы решил не объединять дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валентина Фролова.
28 июля в Москве состоялась досудебная подготовка по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой.

"Дело оставляют в Бутырском суде", — уточнила Фролова.

Планируется, что 31 июля Мосгорсуд в закрытом режиме проведет предварительное заседание по делу старших сестер Хачатурян, а 10 августа Бутырский суд Москвы займется рассмотрением по существу уголовного дела в отношении младшей сестры.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Хачатурян , Мосгорсуд , Москва
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