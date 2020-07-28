В Петербурге сошли с рельсов электровозы 

Два электровоза сошли с рельсов на железнодорожной станции «Купчинская» в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш" на Мойке».

Купчинская, как сообщал «Рамблер», — грузовая станция Октябрьской железной дороги. Сегодня там сошли с рельсов два электровоза. В результате происшествия один вагон улетел в сторону. В тот момент он был пуст.

Инцидент не сказался на расписании движения поездов и электропоездов. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на место происшествия направляются восстановительные составы со специалистами Октябрьской железной дороги. По прибытии они приступят к устранению последствий инцидента.

В ноябре в электрощите локомотива пассажирского поезда №5 «Москва — Киев» возникло возгорание в районе станции «Алтухово» в Брянской области. Поезд был остановлен, локомотив отцеплен от вагонов, пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал, загоревшийся поезд был задержан примерно на три часа, на движении других поездов происшествие не сказалось.