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Охранник без руки спас выпавшего из окна ребёнка 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Однорукий охранник спас выпавшего из окна ребёнка
Фото: РИА Новости
Семилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома на западе Москвы. Он зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки.
Инцидент произошёл 27 июля на улице Ватутина, передаёт «МК». Охранник Алексей Данилкин и его отец Олег патрулировали территорию и заметили висящего малыша.
Молодой человек побежал в бытовку и вынес матрас. Охранники вдвоём расстелили его под окнами и начали кричать ребёнку «Малец, ты держись!», пока один из жильцов звонил в скорую помощь.

Мальчик плакал и кричал, что больше не может и сейчас прыгнет. Через несколько минут он оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребёнок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты, — поделился Олег.

При этом матрас и кусты смягчили удар. Малыш находился в сознании и сильно плакал после падения. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей, сейчас он находится в реанимации.
Очевидцы рассказали, что ребёнок живёт с отцом, который работает в дипломатической службе. Мужчина был на работе, а мать с младшим сыном ушла.

Мы все хотим, что Алексея с отцом наградили. Они настоящие герои. Тем более Лёша — инвалид, у него с детства нет кисти, — сказала одна из жительниц дома.

Ранее NEWS.ru писал, что спасатели МЧС вытащили из воды женщину, которая упала в реку Яузу. Инцидент произошёл в Москве у Электрозаводского моста.
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Комментарии
Происшествия , Другое , МЧС , Москва
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