По его словам, правоохранители предложили его подзащитному признать вину, в этом случае наказание составит 10 лет.

— Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался, — приводит слова защитника ТАСС.

Ранее стало известно, что Сафронова изолировали с подозрением на COVID-19. В настоящее время он помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово»

Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в работе на НАТО

7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

8 июля в Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

Позднее ряд СМИ написал о блокировке банковских счетов Сафронова и членов его семьи. Однако адвокат обвиняемого Иван Павлов сказал журналистам, что его клиент, а также его родственники не жаловались на блокировку. Вместе с тем защита журналиста не исключила, что блокировки могут иметь место в будущем.

13 июля Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал.