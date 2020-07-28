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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался заключать сделку со следствием 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не согласился заключать сделку со следствием. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.
По его словам, правоохранители предложили его подзащитному признать вину, в этом случае наказание составит 10 лет.
Назван способ передачи данных Сафроновым

— Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался, — приводит слова защитника ТАСС.

Ранее стало известно, что Сафронова изолировали с подозрением на COVID-19. В настоящее время он помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово».
Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в работе на НАТО
7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.
Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.
8 июля в Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.
Позднее ряд СМИ написал о блокировке банковских счетов Сафронова и членов его семьи. Однако адвокат обвиняемого Иван Павлов сказал журналистам, что его клиент, а также его родственники не жаловались на блокировку. Вместе с тем защита журналиста не исключила, что блокировки могут иметь место в будущем.
13 июля Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал.
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Происшествия , Видео , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , НАТО , ИТАР-ТАСС
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