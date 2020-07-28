Для экс-главы РАО Федотова попросили 5,5 года колонии

Прокурор просит приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве на сумму свыше 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

"По совокупности с ранее вынесенным приговором прошу назначить наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал гособвинитель.

Федотов находится под арестом, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело будет рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.