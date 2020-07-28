Бывшая судья Елена Хахалева была отчислена из штата сотрудников Краснодарского краевого суда, сообщает ТАСС. Она «прославилась» благодаря скандалу, связанному со свадьбой дочери: предполагается, что на торжество было потрачено более 2 миллионов долларов.

Отчисление состоялось на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей, которая постановила досрочно лишить Хахалеву полномочий в связи с дисциплинарными поступками. Судью привлекли к ответственности за частые прогулы.

Как сообщал «Рамблер», скандал разразился в 2017 году после серии публикаций в Сети, где было указано, что на свадьбе дочери Хахалевой якобы был устроен концерт звезд отечественного шоу-бизнеса.