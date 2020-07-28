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«Золотую судью» Хахалеву уволили 

Павел Тиунов и ещё 4 14 минут назад
Бывшая судья Елена Хахалева была отчислена из штата сотрудников Краснодарского краевого суда, сообщает ТАСС. Она «прославилась» благодаря скандалу, связанному со свадьбой дочери: предполагается, что на торжество было потрачено более 2 миллионов долларов.
Отчисление состоялось на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей, которая постановила досрочно лишить Хахалеву полномочий в связи с дисциплинарными поступками. Судью привлекли к ответственности за частые прогулы.
Как сообщал «Рамблер», скандал разразился в 2017 году после серии публикаций в Сети, где было указано, что на свадьбе дочери Хахалевой якобы был устроен концерт звезд отечественного шоу-бизнеса.
СМИ писали, что на торжестве присутствовали Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. По предварительным подсчетам, на оплату праздника ушло более 2 миллионов долларов. Кроме того была распространена информация, что Хахалева устроилась работать судьёй по поддельному диплому.
Впоследствии эксперты Совета судей Краснодарского края и следователи СК РФ проверили опубликованную информацию и не нашли ей подтверждения. Также трижды была установлена подлинность диплома Хахалевой. Представители Совета судей подчеркивали, что информация в СМИ является клеветой и указали на попытку оказать давление на Хахалеву.
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Происшествия , Видео , Другое , Елена Хахалева , Иосиф Кобзон , Валерий Меладзе , Николай Басков , Вера Брежнева , СКР , ИТАР-ТАСС
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