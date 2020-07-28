В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом и составили перечень российских регионов, где существует риск роста напряженности между проживающими там представителями этих двух национальностей, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Издание называет два субъекта Большого Урала из списка: Курганская область и Пермский край. По словам собеседника журналистов, там, а также в Москве и еще нескольких регионах силовики собираются тщательно отслеживать взаимодействие представителей двух национальностей. «Многие регионы России взяли данную проблему и работу с диаспорами под особый контроль», — добавил источник.

По информации URA.RU, в Пермском крае оперативники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») проверяют места национальных скоплений, руководителей диаспор вызывают на профилактические беседы. В Курганской области подобные действия пока не предпринимались. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ситуацию контролируют местные диаспоры.

Другой источник издания, близкий к ФСБ, рассказал об опасениях, что из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе начнется передел сфер влияния между армянами и азербайджанцами.

12 июля начались бои на армяно-азербайджанской границе. В результате обстрелов погибло около 20 человек. В Москве и городах других стран начались драки на национальной почве.