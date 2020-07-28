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Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Массовая драка со смертельным исходом произошла в Барнауле. В потасовке с участием боксера и чемпионки по кикбоксингу погиб мужчина, который попытался защитить инвалида. Завершившийся трагедией конфликт попал в объектив камеры очевидцев.
Все началось с того, что во время ссоры с пьяной компанией парень-инвалид достал из своего автомобиля трость, с помощью которой он передвигался. Однако одна из участниц конфликта отняла ее у него и начала его бить. Заметивший происходящее прохожий вступился за молодого человека и получил смертельный удар от боксера. Нападавшего задержали на месте драки, возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал , Барнаул
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