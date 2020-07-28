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Последствия разрушительного шторма в Крыму показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Последствия разрушительного шторма в селе Пионерское Симферопольского района Крыма показали на видео. Ролик опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».
На появившихся в сети кадрах видно, что ветер повалил крупные деревья, снес крыши домов и заборы, погнул трубы и железные столбы. «Вы только гляньте, что здесь происходило! Какой силы был ураган. (…) Крыши посрывало, столбы положило. Вырвало просто столб, он лежит», — говорит автор ролика.

«Ветром повреждены кровельные конструкции 26 частных домовладений. С двух домов кровлю сорвало полностью, в 24 домовладениях кровля повреждена частично», — сказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, передает РИА Новости.

По его словам, объявлена ЧС муниципального уровня.
Ранее ураган разрушил прибрежную зону в районе Имеретинской низменности Сочи. На видео, снятом очевидцем происходяшего, видно, как сильные порывы ветра поднимают в воздух лежаки, зонты, пластиковые стулья и прочий пляжный инвентарь. Затем автор ролика показывает мужчин, пытающихся поставить на место унесенную ураганом лавку, а после переводит камеру на побережье, где заметны разрушительные последствия смерча.
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Происшествия , Видео , Погода , Сергей Шахов , РИА Новости , Республика Крым
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