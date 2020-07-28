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У Арашуковых потребовали изъять имущество на 1,5 млрд рублей 

Павел Тиунов и ещё 15 11 минут назад
Представители Генеральной прокуратуры РФ потребовали изъять у семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова, находящегося под следствием, имущество на сумму около 1,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Речь идет об элитных квартирах, загородных домах, коммерческой недвижимости, автомобилях и предметах роскоши.
Требование оформлено в рамках гражданского иска, предъявленного членам семьи бывшего члена Совета Федерации. В нем отмечается, что в пользу государства должны быть изъято имущество, законность приобретения которого Арашуковыми вызывает большие сомнения. В списке правоохранители указали пять квартир, девять домов, семь участков земли, отель, ресторан, банный комплекс, 14 автомобилей и различные предметы роскоши — всего на сумму 1 миллиард 469 миллионов 127 тысяч 512 рублей.
При этом отмечается, что согласно официальной информации за последние десять лет трудовой деятельности Рауф Арашуков заработал около 15 миллионов рублей, а его отец — почти 66 миллионов рублей.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что Арашуковы регистрировали недвижимость и автомобили на своих родственников, водителей и охранников с целью скрыть их от внимания правоохранителей.
Как сообщал «Рамблер», экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец бывший советник руководителя «Газпром Межрегионгаза» Рауль Арашуков были арестованы в январе 2019 года. Аршукова-младшего правоохранители называют участником преступной группировки и обвиняют его в убийстве двух человек. Арашуков-старший проходит обвиняемым по делу о миллиардных хищениях у «Газпрома».
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Происшествия , Видео , Другое , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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