Представители Генеральной прокуратуры РФ потребовали изъять у семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова, находящегося под следствием, имущество на сумму около 1,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Речь идет об элитных квартирах, загородных домах, коммерческой недвижимости, автомобилях и предметах роскоши.

Требование оформлено в рамках гражданского иска, предъявленного членам семьи бывшего члена Совета Федерации . В нем отмечается, что в пользу государства должны быть изъято имущество, законность приобретения которого Арашуковыми вызывает большие сомнения. В списке правоохранители указали пять квартир, девять домов, семь участков земли, отель, ресторан, банный комплекс, 14 автомобилей и различные предметы роскоши — всего на сумму 1 миллиард 469 миллионов 127 тысяч 512 рублей.

При этом отмечается, что согласно официальной информации за последние десять лет трудовой деятельности Рауф Арашуков заработал около 15 миллионов рублей, а его отец — почти 66 миллионов рублей.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Арашуковы регистрировали недвижимость и автомобили на своих родственников, водителей и охранников с целью скрыть их от внимания правоохранителей.