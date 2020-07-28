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Генпрокуратура потребовала изъять у экс-сенатора Арашукова имущество почти на 1,5 млрд руб. 

Агентство «Москва» и ещё 11 28 минут назад
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество почти на 1,5 млрд руб. бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Рауфа Арашукова и его семьи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Генпрокуратура проверила соответствие доходов и расходов бывшего депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.

«По ее результатам установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы в размере 65 млн 917 тыс. руб. и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы — 15 млн 651 тыс. 125 руб., они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 руб.», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем и Рауфом Арашуковыми приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Собеседник агентства пояснил, что результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Арашуковых и их родственников стоимости имеющегося у них имущества. С учетом установленных обстоятельств, Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства В настоящее время иск направлен в Верховный суд России с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.
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Происшествия , Видео , Другое , Рауль Арашуков , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , АГН "Москва" , Карачаево-Черкесская Республика
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