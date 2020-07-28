Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми 

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По предварительной версии, два слесаря и мастер погибли от отравления сероводородом при проведении работ в газовом колодце.

При этом в компании отметили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек не было.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области. В компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» создали комиссию по расследованию трагедии, на месте работает аварийная бригада.

Как сообщал «Рамблер», накануне стало известно, что Болгария приостановила транзит российского газа в Грецию из-за аварии на магистральном газопроводе. Поврежден участок протяженностью около 200 метров. Предварительная причина аварии — техническая неполадка, вызванная износом оборудования.