Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми 

Вероника Полынина и ещё 6 11 минут назад
Трое работников «Газпрома» найдены мертвыми
Фото: РИА Новости
Три сотрудника компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» найдены мертвыми у газового колодца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
По предварительной версии, два слесаря и мастер погибли от отравления сероводородом при проведении работ в газовом колодце.
При этом в компании отметили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек не было.
На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области. В компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» создали комиссию по расследованию трагедии, на месте работает аварийная бригада.
Как сообщал «Рамблер», накануне стало известно, что Болгария приостановила транзит российского газа в Грецию из-за аварии на магистральном газопроводе. Поврежден участок протяженностью около 200 метров. Предварительная причина аварии — техническая неполадка, вызванная износом оборудования.
Комментарии 41
Происшествия , Газпром , Газпром газораспределение Ростов-на-Дону , СКР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин оценил стоимость вакцинации от коронавируса
Собянин оценил стоимость вакцинации от коронавируса
Еще одна страна захотела вакцину РФ от COVID-19
Еще одна страна захотела вакцину РФ от COVID-19
Три удара ножом в грудь: наказал друга за отказ выпить
Три удара ножом в грудь: наказал друга за отказ выпить
В Приморье второе казино откроется в августе
В Приморье второе казино откроется в августе
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Конфликты
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение