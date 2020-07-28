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Отдыхавшая в Крыму россиянка очнулась в крови при странных обстоятельствах 

Lenta.ru 27 минут назад
Российская туристка, отдыхавшая в Крыму, очнулась в крови с многочисленными травмами при странных обстоятельствах. Об этом сама пострадавшая, юристка Елена Федосеева, рассказала в эфире телеканала «Дождь».
Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, в спа-отеле «Море», расположенном неподалеку от Алушты. По словам Федосеевой, вечером накануне случившегося она отдыхала в баре гостиницы с двумя детьми — им заказала лавандовый лимонад, а сама выпила коктейль «Лонг-Айленд», после чего они вместе отправились в номер и легли спать.

«Светало, я проснулась на асфальте на территории отеля вся в крови, в шортах и майке — в чем спала. В очень плохом самочувствии, меня тошнило, у меня кружилась голова», — вспомнила россиянка и добавила, что половина ее лица была опухшей, один зуб сломан, а ноги все в ссадинах. При этом все драгоценности туристки остались нетронутыми.

На место прибыли врачи скорой помощи, женщине наложили несколько швов в районе подбородка и гипс на руку. Известно, что дети туристки находились по-прежнему в номере и не пострадали. Федосеева уточнила, что на кадрах с камер видеонаблюдения, к которым ей удалось частично получить доступ, она увидела, как сама «ровным шагом, не шатаясь» сначала спускается по ступенькам и идет к бассейну отеля, а затем, спустя время, возвращается обратно уже с травмами.
Собеседница телеканала также указала на то, что обратилась с заявлением в местное отделение полиции, однако там его не приняли и заставили ее разорвать документ. В свою очередь руководство отеля отказывается предоставить полные записи с камер, открещивается от причастности к инциденту и намерено обратиться в суд с жалобой на клевету.
«Мне от них ничего не надо», — заключила Федосеева, подчеркнув, что не знает, что именно все-таки произошло, и желает лишь, чтобы ее дети в будущем не оказались в подобной ситуации.
23 июля сообщалось, что в Крыму водитель гидроцикла наехал на дайвера и порезал ему голову. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь, перебинтовав ему голову, а затем доставили на носилках к машине скорой помощи. Раненого госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу.
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Происшествия , Видео , Алушта , Республика Крым
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