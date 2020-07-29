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Россияне узнали о неизлечимой болезни собутыльника и выкинули его с балкона 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне сбросили с балкона больного собутыльника
Фото: РИА Новости
В городе Мыски Кемеровской области двое пьяных мужчин избили и выкинули с восьмого этажа собутыльника, узнав о его неизлечимой болезни. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
28 марта двое бездомных россиян выпивали в гостях у своего знакомого. В ходе застолья он рассказал, что недавно вышел из тюрьмы и неизлечимо болен. Мужчин возмутило, что он сказал об этом не сразу, так как они пили из одной рюмки. Они начали избивать собутыльника руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона. В результате пострадавший умер.
Мужчины скрылись, очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Свидетели рассказали следователям, что к погибшему приходили гости. Удалось установить, что подозреваемые живут в реабилитационном центре, там их задержали. Против них завели дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц»), мужчин заключили под стражу.
В конце июня трое детей на пляже в курортном поселке Витязево под Анапой остались без присмотра родителей, в шутку закопали младшего брата в песок во время игры, и случайно убили его. Мальчик подавился песком и задохнулся, его не удалось спасти. Родители в это время спали в палатке.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Кемеровская Область
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