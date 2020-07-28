В Москве новая волна «минирований» 

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на всех станциях метро, в больницах, торговых центрах и в аэропорту «Домодедово» . Эвакуация была выборочной, на улицы пришлось вывести около 4 тысяч человек

Москве из ТЦ «Савеловский» эвакуировали более 2 тысяч человек после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает ТАСС. Угрозы взрыва получили ТЦ Vnukovo Outlet Village, редакция газеты «Комсомольская правда», более 120 больниц и административных зданий, все станции метро и сотни магазинов — всего более 700 различных объектов, отмечает «Интерфакс». Ни одно сообщение не подтвердилось.

Получили «анонимки» и столичные аэропорты, в том числе «Домодедово». Сообщалось о минировании на стоянках самолетов. В пресс-службе «Домодедово» Business FM сообщили, что угроза не подтвердилась, но «совместно с силовыми структурами ввели необходимые меры безопасности».

По словам источника «Интерфакса», эвакуация проводилась выборочно, а работу метро не останавливали вообще. Новую тактику правоохранителей комментирует подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы „Альфа“ Алексей Филатов

Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, президент союза „Офицеры группы „Альфа“

„В самом начале, когда все это начиналось, уже лет пять-шесть назад, было понятно, что отрабатывать от и до все такие звонки, когда с вероятностью 99,9% это лжеминирование, практически невозможно — нужно иметь непонятно раздутые штаты специальных сотрудников по работе только с такими сигналами. Поэтому потихонечку уже мы увидели в последнюю волну, что, например, суды эвакуировали, а метро не закрывали, не эвакуировали, ходили с собаками, какой-то дополнительный наряд приходил, и без прекращения работы объекта проводились необходимые мероприятия. Я думаю, что сейчас по получению этой информации о минировании есть несколько триггеров, которые укладываются как раз в такую сетку лжеминирований. И я думаю, что, видимо, существуют легкие схемы деятельности силовых структур по отработке таких сигналов. На тысячи, на десятки тысяч сообщений в год есть одно-два, где на самом деле существует взрывное устройство. Но я еще раз говорю, что принятие этой информации о минировании проходит по-разному. Сейчас уже на первом уровне можно понять, что это — психопат или какой-то школьник-хулиган“.

Самая массовая волна „минирований“ началась в городах России в ноябре прошлого года и затихла в январе. По электронной почте отправлялись сообщения о взрывных устройствах в судах, школах, вузах, ТЦ и магазинах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщила, что заблокировала пять иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений.