Жительница города Щучье в Курганской области попыталась сбежать от мужа, который ее избил, и умерла на улице. Об этом сообщается на сайте управления регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 25 июля около 23 часов супруги поругались, пока пили спиртное. Во время ссоры мужчина начал бить жену руками и ногами, а также оказавшимся поблизости металлическим совком. Женщина убежала от него на улицу, где умерла — муж обнаружил ее тело позднее и попросил соседку вызвать скорую помощь.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления с причинением вреда здоровью. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

26 июля сообщалось, что жительницу Белгородской области заподозрили в убийстве мужа после 20 лет брака. По версии следствия, в 2019 году россиянка надела мужу на голову пакет и придавила подушкой, после чего завернула его тело в ковер и выбросила в выгребную яму. На следующий день она вызывала бетономешалку и залила яму бетоном. Женщина сообщила всем, что муж пропал.