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Сибирячка, избившая полицейского рыбой на перроне, получила условный срок 

runews24.ru и ещё 3 2 часа назад
Россиянка избила полицейского рыбой
Фото: ТАСС
Напомним, в апреле прошлого года 31-летняя жительница Барабинска Новосибирской области Юлия Костюкова незаконно торговала копченой рыбой на железнодорожном вокзале.
К ней подошел старший инспектор полиции и потребовал, чтобы сибирячка покинула перрон. В ответ на это женщина проявила агрессию и напала на полицейского, избив его руками и ногами, а также пакетом рыбы по голове и правой ноге.
По статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» было возбуждено уголовное дело. В качестве наказания женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 10 месяцев. Сибирячка пыталась обжаловать этот вердикт в вышестоящей инстанции, но его оставили неизменным.
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Происшествия , Барабинск , Новосибирская Область
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