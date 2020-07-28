Россиянка избила полицейского рыбой

Напомним, в апреле прошлого года 31-летняя жительница Барабинска Новосибирской области Юлия Костюкова незаконно торговала копченой рыбой на железнодорожном вокзале.

К ней подошел старший инспектор полиции и потребовал, чтобы сибирячка покинула перрон. В ответ на это женщина проявила агрессию и напала на полицейского, избив его руками и ногами, а также пакетом рыбы по голове и правой ноге.

По статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» было возбуждено уголовное дело. В качестве наказания женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 10 месяцев. Сибирячка пыталась обжаловать этот вердикт в вышестоящей инстанции, но его оставили неизменным.